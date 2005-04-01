|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1191002SX
|Наименование
|1191 002-SX_=1180 02 [0446530410] !колодки дисковые п.\ Lexus GS 300/430 05>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|118,5
|Толщина [мм]
|17,5
|Высота [мм]
|77,7
|проверочное значение
|E990R-01112/1402
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|2
|Вес [кг]
|1,831
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
GS (_S19_)
300 (GRS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
430 (UZS190_)
2005.04 - 2011.11
LEXUS
GS (_S19_)
460 (UZS190_, URS190_)
2005.04 - 2011.11
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