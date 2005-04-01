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1191 002-SX_=1180 02 [0446530410] !колодки дисковые п.\ Lexus GS 300/430 05> артикул 1191002SX STELLOX в Алматы

1191002SX STELLOX 1191 002-SX_=1180 02 [0446530410] !колодки дисковые п.\ Lexus GS 300/430 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1191002SX
Наименование 1191 002-SX_=1180 02 [0446530410] !колодки дисковые п.\ Lexus GS 300/430 05>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 118,5
Толщина [мм] 17,5
Высота [мм] 77,7
проверочное значение E990R-01112/1402
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,831

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS GS (_S19_) 300 (GRS190_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 430 (UZS190_) 2005.04 - 2011.11
LEXUS GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) 2005.04 - 2011.11

Если хотите купить 1191 002-SX_=1180 02 [0446530410] !колодки дисковые п.\ Lexus GS 300/430 05> производителя STELLOX с артикулом 1191002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Популярные

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