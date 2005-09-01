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1187 001-SX_=1176 01=FDB1861 [26696FE040] !колодки дисковые з.\ Subaru Impreza 2.0i WRX Turbo 02> артикул 1187001SX STELLOX в Алматы

1187001SX STELLOX 1187 001-SX_=1176 01=FDB1861 [26696FE040] !колодки дисковые з.\ Subaru Impreza 2.0i WRX Turbo 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1187001SX
Наименование 1187 001-SX_=1176 01=FDB1861 [26696FE040] !колодки дисковые з.\ Subaru Impreza 2.0i WRX Turbo 02>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 108,7
Толщина [мм] 14
Высота [мм] 39,5
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E990R-01118/1383
Вес [кг] 0,808
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 i R AWD (GD9) 2005.09 - 2007.03
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 i R AWD (GG9) 2005.09 - 2007.06

Если хотите купить 1187 001-SX_=1176 01=FDB1861 [26696FE040] !колодки дисковые з.\ Subaru Impreza 2.0i WRX Turbo 02> производителя STELLOX с артикулом 1187001SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Популярные

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