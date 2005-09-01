|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1187001SX
|Наименование
|1187 001-SX_=1176 01=FDB1861 [26696FE040] !колодки дисковые з.\ Subaru Impreza 2.0i WRX Turbo 02>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|108,7
|Толщина [мм]
|14
|Высота [мм]
|39,5
|Тормозная установка
|Akebono
|проверочное значение
|E990R-01118/1383
|Вес [кг]
|0,808
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 i R AWD (GD9)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA универсал (GG)
2.0 i R AWD (GG9)
2005.09 - 2007.06
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