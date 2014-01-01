|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|118450SX
|Наименование
|118 450-SX_щётка стеклоочист.! универс\450mm/18' Audi,Fiat,Ford,Honda,Kia,Mazda,MB,Opel,VW
|Сторона установки
|с обеих сторон
|Длина [мм]
|450
|Дизайн щетки стеклоочистителя
|Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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