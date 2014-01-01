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1184 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ Jeep Grand Cherokee III/Commander 3.0-5.7 V8 05> артикул 1184002BSX STELLOX в Алматы

1184002BSX STELLOX 1184 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ Jeep Grand Cherokee III/Commander 3.0-5.7 V8 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1184002BSX
Наименование 1184 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ Jeep Grand Cherokee III/Commander 3.0-5.7 V8 05>
Сторона установки передний мост
Ширина [мм] 176
Толщина [мм] 18,8
Высота [мм] 57,3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1184 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ Jeep Grand Cherokee III/Commander 3.0-5.7 V8 05> производителя STELLOX с артикулом 1184002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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