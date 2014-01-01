|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1184002BSX
|Наименование
|1184 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ Jeep Grand Cherokee III/Commander 3.0-5.7 V8 05>
|Сторона установки
|передний мост
|Ширина [мм]
|176
|Толщина [мм]
|18,8
|Высота [мм]
|57,3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 1184 002B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ Jeep Grand Cherokee III/Commander 3.0-5.7 V8 05> производителя STELLOX с артикулом 1184002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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