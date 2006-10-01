|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|117425SX
|Наименование
|117 425-SX_щетка! гибридная, универс. 425/17'\ Honda, Lexus, Mazda CX-9, Toyota RAV-4 05>
|Сторона установки
|спереди
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CR-V III (RE_)
2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.2 i-CTDi 4WD (RE6)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.2 i-DTEC 4WD (RE6)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-Vtec 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)
2006.10 - Выпускается
HONDA
INSIGHT (ZE_)
1.3 IMA (ZE28, ZE2)
2009.04 - Выпускается
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