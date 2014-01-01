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1171 000-SX_[LEY42643ZA] !колодки дисковые з.\ Mazda MPV 04> артикул 1171000SX STELLOX в Алматы

1171000SX STELLOX 1171 000-SX_[LEY42643ZA] !колодки дисковые з.\ Mazda MPV 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1171000SX
Наименование 1171 000-SX_[LEY42643ZA] !колодки дисковые з.\ Mazda MPV 04>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 110,5
Толщина [мм] 16,6, 17
Высота [мм] 41,2
Тормозная установка Sumitomo
проверочное значение E990R-01118/1299
Вес [кг] 0,867

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1171 000-SX_[LEY42643ZA] !колодки дисковые з.\ Mazda MPV 04> производителя STELLOX с артикулом 1171000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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