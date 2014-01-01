|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1171000SX
|Наименование
|1171 000-SX_[LEY42643ZA] !колодки дисковые з.\ Mazda MPV 04>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|110,5
|Толщина [мм]
|16,6, 17
|Высота [мм]
|41,2
|Тормозная установка
|Sumitomo
|проверочное значение
|E990R-01118/1299
|Вес [кг]
|0,867
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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