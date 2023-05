Главная /

116 350-SX_щётка стеклоочист.! универс\350mm Audi,Fiat,Ford,Honda,Kia,Mazda,MB,Opel,VW артикул 116350SX STELLOX в Алматы

Автомобиль Год CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 2005.03 - 2013.12 CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG 2005.03 - 2013.12 CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 2005.03 - 2013.12 CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 2005.03 - 2013.12 CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG 2005.03 - 2013.12 CHEVROLET NIVA (2123) 1.8 4x4 2007.01 - 2009.12 CHEVROLET SPARK 0.8 2009.06 - Выпускается CHEVROLET SPARK 1.0 SX 2009.06 - Выпускается CHEVROLET SPARK 1.0 SX 2009.06 - Выпускается FORD KA (RU8) 1.2 2008.10 - 2016.05 FORD KA (RU8) 1.3 TDCi 2008.10 - 2016.05 FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 2006.08 - 2013.12 HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) 2008.07 - Выпускается HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1) 2008.07 - Выпускается HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) 2008.07 - Выпускается HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4 2008.07 - Выпускается HYUNDAI ELANTRA V седан (MD, UD) 1.6 2011.06 - 2015.12 HYUNDAI ELANTRA V седан (MD, UD) 1.6 CRDi 2011.06 - 2015.12 HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2005.08 - 2010.12 HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 - 2010.12 HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005.08 - 2010.12 HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 2005.08 - 2010.12 HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Привод на все колеса 2013.06 - Выпускается HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Привод на все колеса 2013.06 - Выпускается HYUNDAI i30 (GD) 1.4 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.4 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI 2011.12 - 2015.12 HYUNDAI i30 купе 1.4 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.4 CRDi 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 CRDi 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 GDI 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 купе 1.6 T-GDI 2013.05 - Выпускается HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.4 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.4 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.4 CRDi 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 CRDi 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 CRDi 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI i30 универсал (GD) 1.6 GDI 2012.06 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.0 CRDi 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 4WD 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT 2012.09 - 2015.12 HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.4 CCVT AWD 2012.09 - 2015.12 KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI 2012.05 - 2018.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 2012.09 - 2015.07 KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 2012.09 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI 2013.03 - 2015.07 KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GT 2013.03 - 2015.07 LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02 LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02 LAND ROVER DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02 LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02 LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.4 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02 LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02 LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317) 2011.08 - 2016.02 LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.4 Td4 4x4 (L316) 2011.08 - 2016.02 LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 2011.10 - 2014.10 LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 2011.10 - 2014.10 LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 2011.10 - 2014.10 LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 2011.10 - 2014.10 LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 2011.10 - 2014.10 LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 2011.10 - 2014.10 LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 2011.10 - 2014.10 MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 2007.09 - Выпускается MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713) 2007.09 - Выпускается MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 2007.09 - Выпускается MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 2007.09 - Выпускается MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 2007.09 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI (639.601, 639.603) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 109 CDI 4x4 (639.701) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 109 CDI (639.701, 639.703) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) E-CELL (639.703) 2012.03 - Выпускается MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT (Z37A) 2005.03 - 2012.06 MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI Хэтчбэк (A0_A) 1.0 (A05A) 2012.05 - Выпускается MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI Хэтчбэк (A0_A) 1.2 (A03A) 2012.05 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.2 DIG-T 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 2010.06 - Выпускается NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 2010.06 - Выпускается NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 2006.03 - 2012.06 NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06 NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06 NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06 NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06 NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 2006.03 - 2012.06 NISSAN NOTE (E12) 1.5 dCi 2015.03 - Выпускается NISSAN PIXO (UA0) 1.0 2009.03 - Выпускается NISSAN TIIDA седан (SC11) 1.5 dCi 2007.09 - 2012.12 NISSAN TIIDA седан (SC11) 1.6 (C11L) 2007.09 - 2012.12 NISSAN TIIDA седан (SC11) 1.8 2007.09 - 2012.12 NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C11) 1.5 dCi 2007.09 - 2011.12 NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C11) 1.6 2007.09 - 2011.12 NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C11) 1.8 2007.09 - 2011.12 SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12 SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 2011.03 - 2013.04 SUZUKI ALTO VII (GF) 1.0 (AMF310) 2009.01 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4x4 (RW 415) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW 416D) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (JY) 1.6 (AKK 416) 2019.08 - Выпускается SUZUKI SX4 (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) 2019.08 - Выпускается SUZUKI SX4 (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) 2019.08 - Выпускается SUZUKI SX4 (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) 2019.08 - Выпускается SUZUKI SX4 седан (GY, RW) 1.6 (RW 416) 2007.10 - Выпускается SUZUKI SX4 седан (GY, RW) 1.6 (RW 416) 2007.10 - Выпускается TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) 2012.10 - 2018.12 TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) 2012.10 - 2018.12 TOYOTA AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) 2012.10 - 2018.12 TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) 2012.10 - 2018.12 TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) 2012.10 - 2018.12 TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2012.10 - 2018.12 TOYOTA AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) 2012.10 - 2018.12 TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.2 (NRE185_) 2013.07 - 2018.12 TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.3 (NRE180_) 2013.07 - 2018.12 TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) 2013.07 - 2018.12 TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) 2013.07 - 2018.12 TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.6 (ZRE185_) 2013.07 - 2018.12 TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2013.07 - 2018.12 TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) 2013.07 - 2018.12 TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 1.33 (NRE150) 2006.10 - 2014.07 TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) 2006.10 - 2014.07 TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 1.4 VVT-i (ZZE150_) 2006.10 - 2014.07 TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) 2006.10 - 2014.07 TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) 2006.10 - 2014.07 TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 1.6 (ZRE151) 2006.10 - 2014.07 TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150) 2006.10 - 2014.07 TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) 2013.06 - 2018.12 TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) 2013.06 - 2018.12 TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) 2013.06 - 2018.12 TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 2013.06 - 2018.12 TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) 2006.01 - 2018.01 TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) 2006.01 - 2018.01 TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) 2006.01 - 2018.01 TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) 2009.04 - 2016.03 TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) 2009.04 - 2016.03 TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) 2009.04 - 2016.03 TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_) 2009.04 - 2016.03 TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_) 2005.08 - 2011.12 TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) 2005.08 - 2011.12 TOYOTA YARIS (_P9_) 1.33 VVT-i (NSP90_) 2005.08 - 2011.12 TOYOTA YARIS (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_) 2005.08 - 2011.12 TOYOTA YARIS (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_) 2005.08 - 2011.12 TOYOTA YARIS (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_) 2005.08 - 2011.12 VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 2003.10 - Выпускается VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 2003.10 - Выпускается VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 2003.10 - Выпускается VW FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI 2003.10 - Выпускается

