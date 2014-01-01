|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1162000SX
|Наименование
|1162 000-SX_=1151 00 !колодки дисковые п.\ Ford Ranger 2.5TDi 02>, Mazda Serie B 2.5D/TD 02>
|Сторона установки
|передний мост
|Ширина [мм]
|154
|Толщина [мм]
|16
|Высота [мм]
|58,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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