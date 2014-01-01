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1162 000-SX_=1151 00 !колодки дисковые п.\ Ford Ranger 2.5TDi 02>, Mazda Serie B 2.5D/TD 02> артикул 1162000SX STELLOX в Алматы

1162000SX STELLOX 1162 000-SX_=1151 00 !колодки дисковые п.\ Ford Ranger 2.5TDi 02>, Mazda Serie B 2.5D/TD 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1162000SX
Наименование 1162 000-SX_=1151 00 !колодки дисковые п.\ Ford Ranger 2.5TDi 02>, Mazda Serie B 2.5D/TD 02>
Сторона установки передний мост
Ширина [мм] 154
Толщина [мм] 16
Высота [мм] 58,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1162 000-SX_=1151 00 !колодки дисковые п.\ Ford Ranger 2.5TDi 02>, Mazda Serie B 2.5D/TD 02> производителя STELLOX с артикулом 1162000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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