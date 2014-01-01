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/ Stellox 116010BSX 116 010B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Toyota Starlet 1.0/1.3/1.5D 84-89

116 010B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Toyota Starlet 1.0/1.3/1.5D 84-89 артикул 116010BSX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 116010BSX Наименование 116 010B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Toyota Starlet 1.0/1.3/1.5D 84-89 Сторона установки передний мост Длина [мм] 132 Толщина [мм] 13,5 Высота [мм] 49 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с прижимной пластиной Высота 1 [мм] 44 Длина 1 [мм] 97,5 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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