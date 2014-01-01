|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|116010BSX
|Наименование
|116 010B-SX_колодки дисковые передние! с антискрип. пластинами\ Toyota Starlet 1.0/1.3/1.5D 84-89
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|132
|Толщина [мм]
|13,5
|Высота [мм]
|49
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с прижимной пластиной
|Высота 1 [мм]
|44
|Длина 1 [мм]
|97,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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