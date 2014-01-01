menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

1160 010B-SX_=1149 10 !колодки дисковые з.\ Ford Mondeo 1.8SCi/2.2TDCi/3.0 V6 24V 03> артикул 1160010BSX STELLOX в Алматы

1160010BSX STELLOX 1160 010B-SX_=1149 10 !колодки дисковые з.\ Ford Mondeo 1.8SCi/2.2TDCi/3.0 V6 24V 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1160010BSX
Наименование 1160 010B-SX_=1149 10 !колодки дисковые з.\ Ford Mondeo 1.8SCi/2.2TDCi/3.0 V6 24V 03>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 101,8
Толщина [мм] 16,7, 17,5
Высота [мм] 50,6
Тормозная установка Bosch
проверочное значение E990R01118/1365
Вес [кг] 1,163

С этим товаром покупают...

LEMFORDER 2549702

Стойка стабилизатора перед прав/лев

STELLOX 5607398SX

Тяга / стойка, стабилизатор

LEMFORDER 2581201

Наконечник рулевой тяги перед прав/лев

STELLOX 000704BSX

Тормозные колодки дисковые

LEMFORDER 2581002

Стойка стабилизатора зад прав/лев
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1160 010B-SX_=1149 10 !колодки дисковые з.\ Ford Mondeo 1.8SCi/2.2TDCi/3.0 V6 24V 03> производителя STELLOX с артикулом 1160010BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0