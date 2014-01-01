|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1160010BSX
|Наименование
|1160 010B-SX_=1149 10 !колодки дисковые з.\ Ford Mondeo 1.8SCi/2.2TDCi/3.0 V6 24V 03>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|101,8
|Толщина [мм]
|16,7, 17,5
|Высота [мм]
|50,6
|Тормозная установка
|Bosch
|проверочное значение
|E990R01118/1365
|Вес [кг]
|1,163
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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