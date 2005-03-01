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11-51041-SX_пыльник амортизатора заднего!\ Hyundai Getz 02>, KIA Picanto 04> артикул 1151041SX STELLOX в Алматы

1151041SX STELLOX 11-51041-SX_пыльник амортизатора заднего!\ Hyundai Getz 02>, KIA Picanto 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1151041SX
Наименование 11-51041-SX_пыльник амортизатора заднего!\ Hyundai Getz 02>, KIA Picanto 04>

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III (MC) 1.6 GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.4 GL 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.5 CRDi GLS 2005.11 - 2010.11
HYUNDAI ACCENT III седан (MC) 1.6 GLS 2005.11 - 2010.11
KIA PICANTO II (TA) 1.0 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO II (TA) 1.2 2011.05 - 2017.03
KIA PICANTO I (SA) 1.0 2005.10 - 2011.04
KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi 2005.10 - 2011.04
KIA RIO II (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II (JB) 1.6 CVVT 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.4 16V 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi 2005.03 - 2011.12
KIA RIO II седан (JB) 1.6 16V 2005.03 - 2011.12

Если хотите купить 11-51041-SX_пыльник амортизатора заднего!\ Hyundai Getz 02>, KIA Picanto 04> производителя STELLOX с артикулом 1151041SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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