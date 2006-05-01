|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1145002SX
|Наименование
|1145 002-SX_=1134 02=FDB4014=223517 SBS !колодки дисковые п.\ Kia Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
CERATO I Хэтчбэк (LD)
1.5 CRDi
2005.07 - 2006.08
KIA
CERATO I Хэтчбэк (LD)
1.6 CRDi
2005.07 - 2006.08
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.5 CRDi
2006.05 - 2009.12
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.6
2006.05 - 2009.12
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.6 CRDi
2006.05 - 2009.12
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