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1145 002-SX_=1134 02=FDB4014=223517 SBS !колодки дисковые п.\ Kia Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04> артикул 1145002SX STELLOX в Алматы

1145002SX STELLOX 1145 002-SX_=1134 02=FDB4014=223517 SBS !колодки дисковые п.\ Kia Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1145002SX
Наименование 1145 002-SX_=1134 02=FDB4014=223517 SBS !колодки дисковые п.\ Kia Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04>

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA CERATO I Хэтчбэк (LD) 1.5 CRDi 2005.07 - 2006.08
KIA CERATO I Хэтчбэк (LD) 1.6 CRDi 2005.07 - 2006.08
KIA SPECTRA I седан (LD) 1.5 CRDi 2006.05 - 2009.12
KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 2006.05 - 2009.12
KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 CRDi 2006.05 - 2009.12

Если хотите купить 1145 002-SX_=1134 02=FDB4014=223517 SBS !колодки дисковые п.\ Kia Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04> производителя STELLOX с артикулом 1145002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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