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/ Stellox 1145002BSX 1145 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискр. пл.\ KIA Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04>

1145 002B-SX_колодки дисковые передние! с антискр. пл.\ KIA Cerato 1.6i 16V/2.0i/CRDi 04> артикул 1145002BSX STELLOX в Алматы

Автомобиль Год KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 2.0 2010.01 - Выпускается KIA CERATO II седан (TD) 2.0 CVVT 2010.01 - Выпускается KIA CERATO I Хэтчбэк (LD) 1.5 CRDi 2005.07 - 2006.08 KIA CERATO I Хэтчбэк (LD) 1.6 CRDi 2005.07 - 2006.08 KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - 2013.06 KIA CERATO KOUP II (TD) 2.0 CVVT 2010.01 - 2013.06 KIA SPECTRA I седан (LD) 1.5 CRDi 2006.05 - 2009.12 KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 2006.05 - 2009.12 KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 CRDi 2006.05 - 2009.12

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