|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1137053SX
|Наименование
|11-37053-SX_отбойник амортизатора заднего! материал PUR\ VW Jetta/Golf/Vento <99
|Высота [мм]
|146
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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