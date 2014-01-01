|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1130632SX
|Наименование
|11-30632-SX_амортизатор задней двери!\ Skoda Felicia Kombi 94>
|Выталкивающая сила [N]
|450
|Длина [мм]
|527
|Высота подъема [мм]
|210
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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