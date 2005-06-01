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11-30242-SX_амортизатор задней двери!\ Renault Kangoo 97> артикул 1130242SX STELLOX в Алматы

1130242SX STELLOX 11-30242-SX_амортизатор задней двери!\ Renault Kangoo 97>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1130242SX
Наименование 11-30242-SX_амортизатор задней двери!\ Renault Kangoo 97>
Выталкивающая сила [N] 630
Длина [мм] 690
Высота подъема [мм] 174

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN KUBISTAR Фургон (X76) 1.2 16V 2005.08 - 2009.10
NISSAN KUBISTAR Фургон (X76) 1.5 dCi 2005.08 - 2009.10
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) 2009.02 - 2012.12
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) 2009.02 - 2012.12
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) 2009.02 - 2012.12
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 105 (FW0F) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 105 (KW0F) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V FLEX (KW01) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent 2005.06 - Выпускается

Если хотите купить 11-30242-SX_амортизатор задней двери!\ Renault Kangoo 97> производителя STELLOX с артикулом 1130242SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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