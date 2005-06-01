|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1130242SX
|Наименование
|11-30242-SX_амортизатор задней двери!\ Renault Kangoo 97>
|Выталкивающая сила [N]
|630
|Длина [мм]
|690
|Высота подъема [мм]
|174
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
KUBISTAR Фургон (X76)
1.2 16V
2005.08 - 2009.10
NISSAN
KUBISTAR Фургон (X76)
1.5 dCi
2005.08 - 2009.10
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.5 dCi (KW0F)
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.5 dCi (KW0G)
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.6 (KW0D)
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi (FC1E)
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.5 dCi (FC1G)
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.6 16V bivalent
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 105 (FW0F)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 105 (KW0F)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V FLEX (KW01)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO (KC0/1_)
1.6 16V bivalent
2005.06 - Выпускается
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