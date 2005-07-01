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11-28120-SX_прокладка клапанной крышки!\ Opel Astra G 1.6 00> артикул 1128120SX STELLOX в Алматы

1128120SX STELLOX 11-28120-SX_прокладка клапанной крышки!\ Opel Astra G 1.6 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1128120SX
Наименование 11-28120-SX_прокладка клапанной крышки!\ Opel Astra G 1.6 00>

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 2007.02 - 2010.10
OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 2007.02 - 2010.10
OPEL MERIVA A вэн (X03) 1.6 (E75) 2005.09 - 2010.05
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) 2005.08 - 2006.10
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.6 (F35) 2005.08 - 2008.10
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) 2005.07 - 2012.12

Если хотите купить 11-28120-SX_прокладка клапанной крышки!\ Opel Astra G 1.6 00> производителя STELLOX с артикулом 1128120SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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