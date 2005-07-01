|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1128120SX
|Наименование
|11-28120-SX_прокладка клапанной крышки!\ Opel Astra G 1.6 00>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.6 (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H TwinTop (A04)
1.6 (L67)
2007.02 - 2010.10
OPEL
MERIVA A вэн (X03)
1.6 (E75)
2005.09 - 2010.05
OPEL
VECTRA C GTS (Z02)
1.6 (F68)
2005.08 - 2008.08
OPEL
VECTRA C (Z02)
1.6 (F69)
2005.08 - 2006.10
OPEL
VECTRA C универсал (Z02)
1.6 (F35)
2005.08 - 2008.10
OPEL
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
1.6 (M75)
2005.07 - 2012.12
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