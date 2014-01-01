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11-28018-SX_прокладка клапанной крышки! кольцо\ BMW E36/E46/Z3 1.6/1.9 M43/M44 93> артикул 1128018SX STELLOX в Алматы

1128018SX STELLOX 11-28018-SX_прокладка клапанной крышки! кольцо\ BMW E36/E46/Z3 1.6/1.9 M43/M44 93>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1128018SX
Наименование 11-28018-SX_прокладка клапанной крышки! кольцо\ BMW E36/E46/Z3 1.6/1.9 M43/M44 93>
Толщина [мм] 9
Внутренний диаметр 7
Наружный диаметр 1 [мм] 20
Наружный диаметр 2 [мм] 12
Материал резина
Вес [кг] 0,002

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 11-28018-SX_прокладка клапанной крышки! кольцо\ BMW E36/E46/Z3 1.6/1.9 M43/M44 93> производителя STELLOX с артикулом 1128018SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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