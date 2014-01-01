|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1128018SX
|Наименование
|11-28018-SX_прокладка клапанной крышки! кольцо\ BMW E36/E46/Z3 1.6/1.9 M43/M44 93>
|Толщина [мм]
|9
|Внутренний диаметр
|7
|Наружный диаметр 1 [мм]
|20
|Наружный диаметр 2 [мм]
|12
|Материал
|резина
|Вес [кг]
|0,002
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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