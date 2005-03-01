|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1128011SX
|Наименование
|11-28011-SX_прокладка клапанной крышки!\ Opel Astra/Vectra/Omega 1.8/2.0/2.2 16V 93>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.4
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.4 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.4 LPG
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.4 LPG 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
LACETTI (J200)
1.8
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI универсал (J200)
1.8
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI универсал (J200)
1.8
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
REZZO вэн (U100)
2.0
2005.03 - 2009.03
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4 LPG
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4 LPG 4x4
2006.07 - 2011.12
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