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11-28009-SX_прокладка клапанной крышки!\ Ford Fiesta 1.25/1.4/1.6 16V Zetec 99> артикул 1128009SX STELLOX в Алматы

1128009SX STELLOX 11-28009-SX_прокладка клапанной крышки!\ Ford Fiesta 1.25/1.4/1.6 16V Zetec 99>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1128009SX
Наименование 11-28009-SX_прокладка клапанной крышки!\ Ford Fiesta 1.25/1.4/1.6 16V Zetec 99>

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD B-MAX (JK) 1.4 2012.10 - Выпускается
FORD C-MAX (DM2) 1.6 2007.02 - 2010.09
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 2012.09 - Выпускается
FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 2012.09 - Выпускается
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2005.09 - 2007.03
FORD FOCUS II Кабриолет 1.6 2006.10 - 2010.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 2006.03 - 2012.09
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG 2010.01 - 2012.12

Если хотите купить 11-28009-SX_прокладка клапанной крышки!\ Ford Fiesta 1.25/1.4/1.6 16V Zetec 99> производителя STELLOX с артикулом 1128009SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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