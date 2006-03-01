|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1128009SX
|Наименование
|11-28009-SX_прокладка клапанной крышки!\ Ford Fiesta 1.25/1.4/1.6 16V Zetec 99>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
B-MAX (JK)
1.4
2012.10 - Выпускается
FORD
C-MAX (DM2)
1.6
2007.02 - 2010.09
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.25
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.25
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.4
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.4 LPG
2012.09 - Выпускается
FORD
FIESTA VI (CB1, CCN)
1.4 LPG
2012.09 - Выпускается
FORD
FOCUS C-MAX (DM2)
1.6 TDCi
2005.09 - 2007.03
FORD
FOCUS II Кабриолет
1.6
2006.10 - 2010.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.4
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.6
2006.03 - 2012.09
FORD
FUSION (JU_)
1.4 LPG
2010.01 - 2012.12
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