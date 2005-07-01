|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1126093SX
|Наименование
|Прокладка, впускной коллектор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
1.4 (F35)
2006.02 - 2009.07
OPEL
ASTRA G седан (T98)
1.4 (F69)
2007.09 - 2009.12
OPEL
ASTRA G Хэтчбэк (T98)
1.4 (F08, F48)
2007.09 - 2009.12
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.4 (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
COMBO Автофургон / микроавтобус
1.4 16V
2005.08 - Выпускается
OPEL
CORSA C Фургон/хетчбэк (X01)
1.2 (F08, W5L)
2005.07 - 2006.06
OPEL
CORSA D (S07)
1.0 (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D (S07)
1.2 (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
OPEL
CORSA D (S07)
1.4 LPG (L08, L68)
2006.07 - 2014.08
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