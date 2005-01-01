|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1126083SX
|Наименование
|Прокладка, выпускной коллектор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.6
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.6 MultiFuel
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF VI (5K1)
1.6
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI Variant (AJ5)
1.6
2009.07 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.6
2007.06 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
1.6
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
1.6
2005.08 - Выпускается
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