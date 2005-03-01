|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1126080SX
|Наименование
|11-26080-SX_прокладка коллектора выпускного!\ Audi A4, VW Golf 2.0 16V 05>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA II (1Z3)
2.0 TFSI
2005.10 - 2013.02
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 TFSI
2005.10 - 2013.02
VW
EOS (1F7, 1F8)
2.0 TFSI
2006.03 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
2.0 TFSI
2007.06 - Выпускается
VW
JETTA III (1K2)
2.0 TFSI
2005.08 - 2010.10
VW
PASSAT (3C2)
2.0 TFSI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT CC (357)
2.0 TFSI
2008.05 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TFSI
2005.08 - Выпускается
VW
SCIROCCO (137)
2.0 TFSI
2008.05 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TFSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TFSI 4motion
2007.09 - Выпускается
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