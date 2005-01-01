|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125419SX
|Наименование
|11-25419-SX_прокладка крышки передней ДВС!\ Audi A3,Skoda Fabia/Octavia,VW Polo/Golf 1.4/1.6 03>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
BEETLE (5C1)
1.4 TSI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE кабрио (5C7)
1.4 TSI
2012.12 - Выпускается
VW
CC (358)
1.4 TSI
2011.11 - Выпускается
VW
EOS (1F7, 1F8)
1.4 TSI
2006.03 - Выпускается
VW
EOS (1F7, 1F8)
1.4 TSI
2006.03 - Выпускается
VW
EOS (1F7, 1F8)
1.6 FSI
2006.03 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 FSI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 TSI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 TSI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 TSI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 TSI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF V (1K1)
1.4 TSI
2003.10 - 2009.02
VW
GOLF V (1K1)
1.4 TSI
2003.10 - 2009.02
VW
GOLF V (1K1)
1.4 TSI
2003.10 - 2009.02
VW
GOLF VI (5K1)
1.4 TSI
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI (5K1)
1.4 TSI
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI Variant (AJ5)
1.4 TSI
2009.07 - Выпускается
VW
GOLF VI Variant (AJ5)
1.4 TSI
2009.07 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
1.4 TSI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF VI кабрио (517)
1.4 TSI
2011.03 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.4 TSI
2007.06 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.4 TSI
2007.06 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.4 TSI
2007.06 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.4 TSI
2007.06 - Выпускается
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
1.6 FSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.6
2010.04 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
1.4 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
1.4 TSI MultiFuel
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
1.4 TSI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
1.4 TSI EcoFuel
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
1.6 FSI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT CC (357)
1.4 TSI MultiFuel
2008.05 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
1.4 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
1.4 TSI MultiFuel
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
1.4 TSI
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
1.4 TSI EcoFuel
2005.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
1.6 FSI
2005.08 - Выпускается
VW
POLO (6R)
1.4 GTI
2009.06 - Выпускается
VW
POLO (6R)
1.6
2009.06 - Выпускается
VW
POLO (6R)
1.6 BiFuel
2009.06 - Выпускается
VW
POLO (9N)
1.6 16V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO седан
1.6
2009.05 - Выпускается
VW
POLO седан
1.6
2009.05 - Выпускается
VW
SCIROCCO (137)
1.4 TSI
2008.05 - Выпускается
VW
SCIROCCO (137)
1.4 TSI
2008.05 - Выпускается
VW
SHARAN (7N)
1.4 TSI
2010.05 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TOURAN (1T1, 1T2)
1.4 TSI
2003.02 - 2010.05
VW
TOURAN (1T1, 1T2)
1.4 TSI
2003.02 - 2010.05
VW
TOURAN (1T1, 1T2)
1.4 TSI EcoFuel
2003.02 - 2010.05
VW
TOURAN (1T3)
1.4 TSI
2010.05 - Выпускается
VW
TOURAN (1T3)
1.4 TSI
2010.05 - Выпускается
VW
TOURAN (1T3)
1.4 TSI EcoFuel
2010.05 - Выпускается
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