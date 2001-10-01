|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125414SX
|Наименование
|11-25414-SX_прокладка корпуса масляного фильтра!\ Audi/VW/Skoda/Seat 1.6-2.0/T 94>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
BORA
2.0
2007.01 - Выпускается
VW
GOLF V (1K1)
2.0
2003.10 - 2009.02
VW
JETTA IV (162)
2.0
2010.04 - Выпускается
VW
POLO (9N)
1.8 GTI
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.8 GTi Cup Edition
2001.10 - 2012.01
VW
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
2.0 LPG
1995.05 - 2010.03
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