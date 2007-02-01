|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125413SX
|Наименование
|11-25413-SX_прокладка насоса масляного!\ Opel Astra/Vectra 1.2-1.8 91>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.8 (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H TwinTop (A04)
1.8 (L67)
2007.02 - 2010.10
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