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Прокладка, головка цилиндра артикул 1125166SX STELLOX в Алматы

1125166SX STELLOX Прокладка, головка цилиндра
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1125166SX
Наименование Прокладка, головка цилиндра
Толщина [мм] 0,55
Материал Металл
Вес [кг] 0,215

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI 2005.10 - 2013.02
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI 2005.10 - 2013.02
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI 2012.07 - 2015.05
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 2012.07 - 2015.06
SKODA SUPERB II (3T4) 1.4 TSI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II универсал (3T5) 1.4 TSI 2009.10 - 2015.05
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 2009.11 - 2017.12
VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 2006.03 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 2005.01 - Выпускается
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 2003.10 - 2009.02
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 2008.10 - 2013.11
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 2009.07 - Выпускается
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 2007.06 - Выпускается
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 2007.06 - Выпускается
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 2007.06 - Выпускается
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 2005.08 - 2010.10
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 2005.08 - 2010.10
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 2005.08 - 2010.10
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2010.04 - Выпускается
VW PASSAT (362) 1.4 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI 2005.03 - Выпускается
VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI 2010.08 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI 2005.08 - Выпускается
VW SCIROCCO (137) 1.4 TSI 2008.05 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 1.4 TSI 2007.09 - Выпускается

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