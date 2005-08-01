|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125166SX
|Наименование
|Прокладка, головка цилиндра
|Толщина [мм]
|0,55
|Материал
|Металл
|Вес [кг]
|0,215
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA II (1Z3)
1.4 TSI
2005.10 - 2013.02
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
1.4 TSI
2005.10 - 2013.02
SKODA
RAPID (NH3, NK3, NK6)
1.4 TSI
2012.07 - 2015.05
SKODA
RAPID Spaceback (NH1)
1.4 TSI
2012.07 - 2015.06
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.4 TSI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II универсал (3T5)
1.4 TSI
2009.10 - 2015.05
SKODA
YETI (5L)
1.4 TSI
2009.11 - 2017.12
VW
EOS (1F7, 1F8)
1.4 TSI
2006.03 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 TSI
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF V (1K1)
1.4 TSI
2003.10 - 2009.02
VW
GOLF VI (5K1)
1.4 TSI
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI Variant (AJ5)
1.4 TSI
2009.07 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.4 TSI
2007.06 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.4 TSI
2007.06 - Выпускается
VW
GOLF V Variant (1K5)
1.4 TSI
2007.06 - Выпускается
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA III (1K2)
1.4 TSI
2005.08 - 2010.10
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
JETTA IV (162)
1.4 TSI
2010.04 - Выпускается
VW
PASSAT (362)
1.4 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT (3C2)
1.4 TSI
2005.03 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (365)
1.4 TSI
2010.08 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
1.4 TSI
2005.08 - Выпускается
VW
SCIROCCO (137)
1.4 TSI
2008.05 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI
2007.09 - Выпускается
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