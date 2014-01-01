|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125162SX
|Наименование
|11-25162-SX_прокладка ГБЦ! (1.25mm)\ Audi A4/A6/A8, VW Passat 2.8 30V 95>
|Толщина [мм]
|1,25
|Материал
|Металл
|Вес [кг]
|0,268
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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