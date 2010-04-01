|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125147SX
|Наименование
|11-25147-SX_прокладка ГБЦ! (1.0mm)\ Peugeot Boxer 2.2HDi 06>
|Толщина [мм]
|1,0
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Вес [кг]
|0,455
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 100
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 110
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 120
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 130
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 150
2006.04 - 2012.12
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 110
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 130
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 150
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 150
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 110
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 130
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 130 4x4
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 150
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 150 4x4
2010.04 - Выпускается
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