|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125144SX
|Наименование
|11-25144-SX_прокладка ГБЦ! (1.6mm) (x2)\ Opel Vectra/Omega, Saab 900 2.5 V6 93>
|Толщина [мм]
|1,6
|хим. Свойство
|асбестосодержащий
|Вес [кг]
|0,130
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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