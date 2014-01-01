|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125143SX
|Наименование
|11-25143-SX_прокладка ГБЦ! (1.8mm)\ BMW E34/E36/E46/E39/E38 2.5/2.8 89-00
|Толщина [мм]
|1,8
|хим. Свойство
|асбестосодержащий
|Вес [кг]
|0,360
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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