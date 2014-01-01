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11-25140-SX_прокладка ГБЦ! (1.8mm)\ BMW E36/E46/E34/E39 2.0i V6 24V M50/M52 Vanos 89> артикул 1125140SX STELLOX в Алматы

1125140SX STELLOX 11-25140-SX_прокладка ГБЦ! (1.8mm)\ BMW E36/E46/E34/E39 2.0i V6 24V M50/M52 Vanos 89>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1125140SX
Наименование 11-25140-SX_прокладка ГБЦ! (1.8mm)\ BMW E36/E46/E34/E39 2.0i V6 24V M50/M52 Vanos 89>
Толщина [мм] 1,8
хим. Свойство асбестосодержащий
Вес [кг] 0,385

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 11-25140-SX_прокладка ГБЦ! (1.8mm)\ BMW E36/E46/E34/E39 2.0i V6 24V M50/M52 Vanos 89> производителя STELLOX с артикулом 1125140SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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