|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125140SX
|Наименование
|11-25140-SX_прокладка ГБЦ! (1.8mm)\ BMW E36/E46/E34/E39 2.0i V6 24V M50/M52 Vanos 89>
|Толщина [мм]
|1,8
|хим. Свойство
|асбестосодержащий
|Вес [кг]
|0,385
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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