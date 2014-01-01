|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125134SX
|Наименование
|11-25134-SX_прокладка ГБЦ! (0.75mm)\ Honda CV-R 2.0 B20B 97>
|Толщина [мм]
|0,75
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Вес [кг]
|0,212
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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