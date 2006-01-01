|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125132SX
|Наименование
|11-25132-SX_прокладка ГБЦ! (0.6mm) левая\ MB W203/CL203/W211/R171 3.5 V6 M272 04>
|Сторона установки
|слева
|Толщина [мм]
|0,6
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Вес [кг]
|0,268
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 350 (203.256)
2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S203)
C 350 4-matic (203.287)
2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS T-Model (S204)
C 350 (204.256)
2008.01 - 2014.08
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
C 350 (203.056)
2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W203)
C 350 4-matic (203.087)
2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W204)
C 350 (204.056)
2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W204)
C 350 4-matic (204.087)
2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W204)
C 350 CGI (204.065)
2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ
C-CLASS купе (CL203)
C 350 (203.756)
2005.01 - 2008.05
MERCEDES-BENZ
CLC-CLASS (CL203)
CLC 350 (203.756)
2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ
CLK (C209)
CLK 350 (209.356)
2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ
CLK Кабриолет (A209)
CLK 350 (209.456)
2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ
CLS (C219)
CLS 350 (219.357)
2006.04 - 2010.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S211)
350 CGI (211.257)
2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S211)
E 350 T (211.256)
2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S211)
E 350 T 4-matic (211.287)
2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S212)
E 350 (212.256)
2012.11 - 2016.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S212)
E 350 4-matic (212.287)
2012.11 - 2016.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS T-Model (S212)
E 350 CGI (212.257)
2012.11 - 2016.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 350 (211.056)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 350 4-matic (211.087)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W211)
E 350 CGI (211.057)
2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W212)
E 350 (212.056)
2011.03 - 2015.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W212)
E 350 4-matic (212.087)
2011.03 - 2015.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS (W212)
E 350 CGI (212.057)
2011.03 - 2015.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS Кабриолет (A207)
E 350 CGI (207.457)
2010.01 - 2016.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS купе (C207)
E 350 (207.356)
2013.06 - 2016.12
MERCEDES-BENZ
E-CLASS купе (C207)
E 350 CGI (207.357)
2013.06 - 2016.12
MERCEDES-BENZ
GLK-CLASS (X204)
350 (204.956)
2013.08 - 2015.06
MERCEDES-BENZ
GLK-CLASS (X204)
350 4-matic (204.987)
2013.08 - 2015.06
MERCEDES-BENZ
M-CLASS (W164)
ML 350 4-matic (164.186)
2007.12 - 2011.12
MERCEDES-BENZ
R-CLASS (W251, V251)
R 350 (251.056, 251.156)
2010.08 - 2014.12
MERCEDES-BENZ
R-CLASS (W251, V251)
R 350 4-matic (251.065, 251.165)
2010.08 - 2014.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 (221.056, 221.156)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 4-matic (221.087, 221.187)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 400 Hybrid (221.095, 221.195)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SLK (R171)
350 (171.458)
2008.01 - 2011.02
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
350 (230.456)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SL (R230)
350 (230.458)
2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
324 (906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
324 (906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
224 (906.113, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
224 (906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
224 (906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
424 (906.655, 906.657, 906.653)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
524 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
3.5 (639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
126 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
126 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
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