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11-25130-SX_прокладка ГБЦ! (0.6mm) правая\ MB W203/CL203/W211/R171 3.5 V6 M272 04> артикул 1125130SX STELLOX в Алматы

1125130SX STELLOX 11-25130-SX_прокладка ГБЦ! (0.6mm) правая\ MB W203/CL203/W211/R171 3.5 V6 M272 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1125130SX
Наименование 11-25130-SX_прокладка ГБЦ! (0.6mm) правая\ MB W203/CL203/W211/R171 3.5 V6 M272 04>
Толщина [мм] 0,6
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Вес [кг] 0,262

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 2005.01 - 2007.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) 2008.01 - 2014.08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 2005.01 - 2007.02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.056) 2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 2008.01 - 2014.01
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) 2005.01 - 2008.05
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) 2009.02 - 2011.06
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 350 (209.356) 2006.10 - 2009.05
MERCEDES-BENZ CLK Кабриолет (A209) CLK 350 (209.456) 2006.10 - 2010.03
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) 2006.04 - 2010.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 2006.04 - 2009.07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 2012.11 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 2012.11 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 2012.11 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 2006.01 - 2008.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 2011.03 - 2015.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 2011.03 - 2015.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 2011.03 - 2015.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A207) E 350 CGI (207.457) 2010.01 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 (207.356) 2013.06 - 2016.12
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 CGI (207.357) 2013.06 - 2016.12
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 2013.08 - 2015.06
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 2013.08 - 2015.06
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 2007.12 - 2011.12
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 2010.08 - 2014.12
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 2010.08 - 2014.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.458) 2008.01 - 2011.02
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.456) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458) 2008.03 - 2012.01
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 324 (906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 224 (906.113, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 224 (906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 224 (906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается

Если хотите купить 11-25130-SX_прокладка ГБЦ! (0.6mm) правая\ MB W203/CL203/W211/R171 3.5 V6 M272 04> производителя STELLOX с артикулом 1125130SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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