|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125120SX
|Наименование
|11-25120-SX_прокладка ГБЦ! (0.25mm)\ Ford Fiesta/Fusion 1.4 16V 03>
|Толщина [мм]
|0,25
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Вес [кг]
|0,086
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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