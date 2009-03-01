|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125113SX
|Наименование
|Прокладка, головка цилиндра
|Толщина [мм]
|0,5
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Вес [кг]
|0,304
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.0 4WD (ACA30_)
2009.03 - 2013.06
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