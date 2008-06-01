|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125112SX
|Наименование
|11-25112-SX_прокладка ГБЦ! (0.5mm)\ Hyundai Tucson/Sonata/ix35 G4KD 2.0 09>
|Толщина [мм]
|0,5
|Конструкция прокладка
|Прокладка металлическая уплотняющая
|Вес [кг]
|0,175
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 AWD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
NF V (NF)
2.0 GLSI
2008.06 - 2010.12
HYUNDAI
NF V (NF)
2.0 VVTi GLS
2008.06 - 2010.12
HYUNDAI
NF V (NF)
2.0 VVTi GLS
2008.06 - 2010.12
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