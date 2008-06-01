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11-25112-SX_прокладка ГБЦ! (0.5mm)\ Hyundai Tucson/Sonata/ix35 G4KD 2.0 09> артикул 1125112SX STELLOX в Алматы

1125112SX STELLOX 11-25112-SX_прокладка ГБЦ! (0.5mm)\ Hyundai Tucson/Sonata/ix35 G4KD 2.0 09>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1125112SX
Наименование 11-25112-SX_прокладка ГБЦ! (0.5mm)\ Hyundai Tucson/Sonata/ix35 G4KD 2.0 09>
Толщина [мм] 0,5
Конструкция прокладка Прокладка металлическая уплотняющая
Вес [кг] 0,175

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 GLSI 2008.06 - 2010.12
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 VVTi GLS 2008.06 - 2010.12
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 VVTi GLS 2008.06 - 2010.12

Если хотите купить 11-25112-SX_прокладка ГБЦ! (0.5mm)\ Hyundai Tucson/Sonata/ix35 G4KD 2.0 09> производителя STELLOX с артикулом 1125112SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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