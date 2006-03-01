|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125094SX
|Наименование
|11-25094-SX_прокладка ГБЦ! (0.25mm)\ Ford Focus C-MAX 1.6 16V HWDA 03>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
FOCUS II Кабриолет
1.6
2006.10 - 2010.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.6
2006.03 - 2012.09
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