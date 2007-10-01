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Прокладка, головка цилиндра артикул 1125092SX STELLOX в Алматы

1125092SX STELLOX Прокладка, головка цилиндра
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1125092SX
Наименование Прокладка, головка цилиндра

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CVVT 2006.06 - 2011.06
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.6 2008.09 - 2012.12
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 2007.10 - 2011.11
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI i30 универсал (FD) 1.6 2007.10 - 2012.06
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 2010.11 - 2019.07
KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - Выпускается
KIA CARENS III вэн (UN) 1.6 CVVT 2010.10 - Выпускается
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KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 2009.07 - 2012.12
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KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CVVT 2009.08 - 2012.12
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KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 2010.06 - 2012.09
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KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 2010.02 - Выпускается

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