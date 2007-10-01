|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125092SX
|Наименование
|Прокладка, головка цилиндра
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ELANTRA IV седан (HD)
1.6 CVVT
2006.06 - 2011.06
HYUNDAI
i20 I (PB, PBT)
1.6
2008.09 - 2012.12
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.6
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
1.6
2007.10 - 2012.06
HYUNDAI
ix20 (JC)
1.6
2010.11 - 2019.07
KIA
CARENS III вэн (UN)
1.6 CVVT
2010.10 - Выпускается
KIA
CARENS III вэн (UN)
1.6 CVVT
2010.10 - Выпускается
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CVVT
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CVVT
2009.08 - 2012.12
KIA
CERATO II седан (TD)
1.6
2010.01 - Выпускается
KIA
CERATO II седан (TD)
1.6
2010.01 - Выпускается
KIA
CERATO II седан (TD)
1.6 CVVT
2010.01 - Выпускается
KIA
CERATO KOUP II (TD)
1.6 CVVT
2010.01 - 2013.06
KIA
CERATO KOUP II (TD)
1.6 CVVT
2010.01 - 2013.06
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6
2010.06 - 2012.09
KIA
PRO CEE'D (ED)
1.6 CVVT
2010.06 - 2012.09
KIA
SOUL I (AM)
1.6 CVVT
2009.02 - 2011.12
KIA
SOUL I (AM)
1.6 CVVT
2009.02 - 2011.12
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.6
2006.05 - 2009.12
KIA
VENGA (YN)
1.6 CVVT
2010.02 - Выпускается
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