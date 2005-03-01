|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125010SX
|Наименование
|Прокладка, головка цилиндра
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE (J300)
1.6
2009.05 - Выпускается
CHEVROLET
CRUZE Хэтчбэк (J305)
1.6
2011.06 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI (J200)
1.4 16V
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI (J200)
1.4 LPG
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI (J200)
1.6
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LACETTI универсал (J200)
1.6
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
LANOS седан
1.6 16V
2005.11 - 2010.12
CHEVROLET
NUBIRA седан
1.4
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA седан
1.6
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
NUBIRA универсал
1.6
2005.03 - 2011.12
CHEVROLET
REZZO вэн (U100)
1.6
2005.03 - 2009.03
CHEVROLET
REZZO вэн (U100)
1.6
2005.03 - 2009.03
CHEVROLET
REZZO вэн (U100)
1.6
2005.03 - 2009.03
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