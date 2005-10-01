|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1125009SX
|Наименование
|11-25009-SX_прокладка ГБЦ! (1.8mm)\ Audi 80, VW Golf/T2 1.6D/TD CY/JR/ME 85>
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA II Combi (1Z5)
1.6 TDI 4x4
2005.10 - 2013.02
VW
PASSAT (362)
1.8 TSI
2010.08 - Выпускается
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