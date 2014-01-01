|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|112100SX
|Наименование
|112 100-SX_=4101.00=4101.01=K2342-01 !колодки барабанные\ Toyota Yaris/Yaris Verso 99>
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|32
|Диаметр [мм]
|200
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без рычага
|проверочное значение
|E9-90R-01701/016
|Вес [кг]
|1,085
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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