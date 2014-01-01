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112 100-SX_=4101.00=4101.01=K2342-01 !колодки барабанные\ Toyota Yaris/Yaris Verso 99> артикул 112100SX STELLOX в Алматы

112100SX STELLOX 112 100-SX_=4101.00=4101.01=K2342-01 !колодки барабанные\ Toyota Yaris/Yaris Verso 99>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 112100SX
Наименование 112 100-SX_=4101.00=4101.01=K2342-01 !колодки барабанные\ Toyota Yaris/Yaris Verso 99>
Сторона установки Задний мост
Ширина [мм] 32
Диаметр [мм] 200
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без рычага
проверочное значение E9-90R-01701/016
Вес [кг] 1,085

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 112 100-SX_=4101.00=4101.01=K2342-01 !колодки барабанные\ Toyota Yaris/Yaris Verso 99> производителя STELLOX с артикулом 112100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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