|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1121002BSX
|Наименование
|1121 002B-SX_колодки дисковые задние! с антискр. пл.\ MB W639 Viano 2.2/3.0/3.2/3.7 03>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|101,9
|Толщина [мм]
|18,3
|Высота [мм]
|50,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.2 eD4
2011.10 - 2014.10
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
110 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
113 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
116 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
110 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
Если хотите купить 1121 002B-SX_колодки дисковые задние! с антискр. пл.\ MB W639 Viano 2.2/3.0/3.2/3.7 03> производителя STELLOX с артикулом 1121002BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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