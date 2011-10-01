|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1120888SX
|Наименование
|11-20888-SX_амортизатор задней двери! F=520N\ Opel Meriva 03>
|Выталкивающая сила [N]
|520
|Длина [мм]
|538,5
|Высота подъема [мм]
|177
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
FREELANDER 2 (L359)
2.0 Si4 4x4
2011.10 - 2014.10
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