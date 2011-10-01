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11-20888-SX_амортизатор задней двери! F=520N\ Opel Meriva 03> артикул 1120888SX STELLOX в Алматы

1120888SX STELLOX 11-20888-SX_амортизатор задней двери! F=520N\ Opel Meriva 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1120888SX
Наименование 11-20888-SX_амортизатор задней двери! F=520N\ Opel Meriva 03>
Выталкивающая сила [N] 520
Длина [мм] 538,5
Высота подъема [мм] 177

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 2011.10 - 2014.10

Если хотите купить 11-20888-SX_амортизатор задней двери! F=520N\ Opel Meriva 03> производителя STELLOX с артикулом 1120888SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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