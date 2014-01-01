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11-20847-SX_амортизатор капота!\ Opel Omega B 94-99 артикул 1120847SX STELLOX в Алматы

1120847SX STELLOX 11-20847-SX_амортизатор капота!\ Opel Omega B 94-99
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1120847SX
Наименование 11-20847-SX_амортизатор капота!\ Opel Omega B 94-99
Выталкивающая сила [N] 240
Длина [мм] 516
Высота подъема [мм] 206
Сторона установки с обеих сторон
Диаметр корпуса [мм] 19
Диаметр поршневого штока [мм] 8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 11-20847-SX_амортизатор капота!\ Opel Omega B 94-99 производителя STELLOX с артикулом 1120847SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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