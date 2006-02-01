|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1120818SX
|Наименование
|Газовая пружина, крышка багажник
|Выталкивающая сила [N]
|520
|Длина [мм]
|571
|Высота подъема [мм]
|209
|Диаметр [мм]
|8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
1.4 (F35)
2006.02 - 2009.07
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