|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1120510SX
|Наименование
|11-20510-SX_амортизатор капота!\ MB W201 82-93
|Выталкивающая сила [N]
|280
|Длина [мм]
|809
|Высота подъема [мм]
|348
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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