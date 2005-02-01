|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1120124SX
|Наименование
|11-20124-SX_амортизатор задней двери!\ Honda CR-V 03>
|Длина [мм]
|550
|Выталкивающая сила [N]
|350
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CR-V II (RD_)
2.2 CTDi (RD9)
2005.02 - 2006.09
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