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11-20124-SX_амортизатор задней двери!\ Honda CR-V 03> артикул 1120124SX STELLOX в Алматы

1120124SX STELLOX 11-20124-SX_амортизатор задней двери!\ Honda CR-V 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1120124SX
Наименование 11-20124-SX_амортизатор задней двери!\ Honda CR-V 03>
Длина [мм] 550
Выталкивающая сила [N] 350

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) 2005.02 - 2006.09

Если хотите купить 11-20124-SX_амортизатор задней двери!\ Honda CR-V 03> производителя STELLOX с артикулом 1120124SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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