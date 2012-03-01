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1120 002-SX_=1109 02 !колодки дисковые п.\ MB Viano W639 3.2/2.2CDi 03> артикул 1120002SX STELLOX в Алматы

1120002SX STELLOX 1120 002-SX_=1109 02 !колодки дисковые п.\ MB Viano W639 3.2/2.2CDi 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1120002SX
Наименование 1120 002-SX_=1109 02 !колодки дисковые п.\ MB Viano W639 3.2/2.2CDi 03>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 165
Толщина [мм] 20,8
Высота [мм] 62
Тормозная установка Bosch
проверочное значение E290R-01122/023
Датчик износа вкл. датчик износа
Количество датчиков износа [на ось] 4
Длина предупреждающего контакта [мм] 95
Вес [кг] 2,15

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713) 2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) 2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... 2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... 2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) 2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) 2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) 2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 111 CDI (639.601, 639.603) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Фургон (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 109 CDI 4x4 (639.701) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 109 CDI (639.701, 639.703) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) 2012.03 - Выпускается

Если хотите купить 1120 002-SX_=1109 02 !колодки дисковые п.\ MB Viano W639 3.2/2.2CDi 03> производителя STELLOX с артикулом 1120002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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