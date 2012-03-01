|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1120002SX
|Наименование
|1120 002-SX_=1109 02 !колодки дисковые п.\ MB Viano W639 3.2/2.2CDi 03>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|165
|Толщина [мм]
|20,8
|Высота [мм]
|62
|Тормозная установка
|Bosch
|проверочное значение
|E290R-01122/023
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
|Количество датчиков износа [на ось]
|4
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|95
|Вес [кг]
|2,15
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.0 4-matic (639.713)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,...
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)
2007.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
111 CDI (639.601, 639.603)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон (W639)
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
109 CDI 4x4 (639.701)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
109 CDI (639.701, 639.703)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
113 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус (W639)
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2012.03 - Выпускается
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